Instrumententag der Kreismusikschule Kinder probieren Instrumente aus

Jan nimmt tief Luft und bläst so lange er kann in das Instrument, das Lehrer Johannes Droska vor ihn hält. Der Sechsjährige probiert beim Instrumententag der Kreismusikschule Viersen ein Fagott aus. „Stell dir vor, du bläst in eine Trillerpfeife, wie die bei einem Geburtstag“, gibt Droska dem Jungen einen Tipp. Vor zwei Jahren hat Jan aus Nettetal die musikalische Früherziehung besucht, jetzt schaut sich die Familie nach einem Instrument um: „Auf dem Zettel heute steht noch die Blockflöte, ich bin gespannt“, sagt seine Mutter.