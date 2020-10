Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehrssicherheit in Viersen : Mit einer Menschenkette gegen Elterntaxis

Schüler der 5c versperrten am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium die Zufahrt zum Lehrerparkplatz – den nutzen viele Eltern verbotenerweise, um dort ihre Kinder an der Schule abzusetzen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Um ihr Kind zu schützen, bringen viele Eltern es mit dem Auto zur Schule – und gefährden so andere Schüler. Am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium sorgten Fünftklässler jetzt für Aufklärung. Auch andere Schulen in Viersen gehen derzeit gegen Elterntaxis vor.