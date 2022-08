Mehrheit in der Politik gefunden : Grünes Licht für Bau des Förderzentrums

Ein Entwurf für das Förderzentrum West im Kreis Viersen: So stellen sich Planer der Büros Fritzen und Müller-Giebeler das noch zu errichtende Gebäude vor. Foto: Fritzen + Müller-Giebeler

Kreis Viersen Für den Bau der Förderschule und des neuen Straßenverkehrsamtes in nachhaltiger Bauweise gibt es jetzt eine Mehrheit in der Politik. Eigentlich hätten die Arbeiten an dem Gebäude schon im Frühjahr starten sollen. Nun gibt es einen neuen Termin.