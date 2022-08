Gas und Strom im Kreis Viersen : NEW erhöht sofort Preise in Ersatzversorgung

In der Ersatzversorgung kletterte der Gaspreis jetzt von 13,2 auf 32,7 Cent pro Kilowattstunde. Foto: dpa/Patrick Pleul

Kreis Viersen Bereits vor den für Oktober und November angekündigten Preiserhöhungen in der Grundversorgung hat die NEW AG jetzt schon die Preise in der Ersatzversorgung massiv erhöht — beim Gas um 146 Prozent und beim Strom um 86 Prozent.

Die Kilowattstunde Gas kostet jetzt 32,65 Cent brutto, bisher waren es 13,24 Cent. Beim Strom werden für die verbrauchte Kilowattstunde nun 77,73 Cent brutto fällig statt wie bisher 41,76 Cent.

Betroffen sind erst einmal nur Kunden in der Ersatzversorgung, die also von ihrem alten Anbieter nicht mehr beliefert werden und bei denen die NEW als Ersatzversorger einspringen – und zu hohen Preisen selbst Energie hinzukaufen muss.

Eine dreiköpfige Familie mit einem Jahresverbrauch von 14.400 Kilowattstunden Erdgas zahlte pro Jahr bisher inklusive Grundgebühr 2.027 Euro. Jetzt sind es

4.822 Euro. Für den Strom musste die dreiköpfige Familie in der Ersatzversorgung bisher 1.227 Euro einplanen, jetzt sind es 2.219 Euro.

Kunden in der Grundversorgung sind von der Preiserhöhung (noch) nicht betroffen. Zum 1. Oktober verzichtet die NEW beim Gas auf die rechtlich umstrittene Tarifsplittung für Bestands- und Neukunden in der Grundversorgung, will die Preise anpassen. Beim Strom sollen die Preisanpassungen in der Grundversorgung zum 1. November folgen.

