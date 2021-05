Am Westring : Öffnung des neuen Hotels in Brüggen geplant

Das neue Hotel am Westring ist fertig zur abnahme. Foto: Daniela Buschkamp/daniela Buschkamp

Brüggen Das neue Hotel am Westring in Brüggen ist fertig. Eine Abnahme könne bereits in den nächsten Tagen stattfinden. Wie es dort jetzt weitergeht.