Nachwuchs kann entscheiden 120.000 Euro für neue Kinder und Jugendprojekte

Es klingt wie der Besuch der guten Fee, die Kindern und Jugendlichen in Brüggen bis Jahresende 120.000 Euro schenkt. So ist es auch, allerdings ist eine Fee mit bürokratischem Hintergrund: Die Gemeinde Brüggen hat sich um Geld aus dem „Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit“ beworben, das das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aufgelegt hat. Und sie hat eine Förderzusage erhalten. „Wir können 120.000 Euro in Projekte für Kinder und Jugendliche investieren, 30.000 Euro können für Arbeitsstunden abgerechnet werden“, erläutert Thomas Jäger von der Gemeindeverwaltung beim Ortstermin im Brüggener Jugendtreff „Second home“. Allerdings sind damit einige Bedingungen verknüpft.