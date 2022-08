Neue Mietwohnungen für Solingen : Wohnbauprojekt in Widdert kommt nicht voran

Solingen Wegen des weiter fehlenden positiven Bauvorentscheids für ein Einfamilienhaus im Hinterland der ehemaligen Gaststätte Meis an der Börsenstraße in Widdert liegt ein Neubauprojekt mit über 40 Wohnungen auf Eis.

Neue Wohnungen braucht die Stadt. Insbesondere Mietwohnungen. Investoren gibt es, doch fehlende behördliche Genehmigungen bremsen seit mehr als einem Jahr ein großes Wohnbauprojekt mit über 40 Wohneinheiten in Widdert aus.

Denn um dies zu realisieren, müsste zunächst die Baugenehmigung für den Bau eines Einfamilienhauses hinter der ehemaligen Traditionsgaststätte Meis an der Börsenstraße vorliegen. „Der Antrag auf Erteilung eines planungsrechtlichen Bauvorbescheides wurde bereits im April 2021 gestellt, aber es gibt noch keine Entscheidung, nicht einmal einen rechtsmittelfähigen Bescheid, obwohl man im Dezember an die endgültige Bescheidung erinnert hat“, sagt Dr. Norbert Zimmermann. Das ist fatal, denn das Neubauprojekt steht und fällt mit dieser ausstehenden Genehmigung.

Info Wohnbaufläche auf rund 5000 Quadratmetern Daten Das Grundstück der ehemaligen Gaststätten Meis und Grah an der Börsenstraße ist rund 2100 Quadratmeter groß, der ehemalige Parkplatz umfasst etwa 3000 Quadratmeter. Tiefgaragen Die vier Neubauten, je zwei pro Straßenseite, sollen Tiefgaragen erhalten. Die Häuser werden viergeschossig gestaltet mit Flachdach. Insgesamt entstehen rund 5000 Quadratmeter Wohnfläche. Sitzung Die Bezirksvertretung Burg / Höhscheid kommt am Donnerstag, 18. August, zu ihrer nächsten Sitzung zusammen. Die Sitzung im Pliestersaal auf dem Gelände des Gründer- und Technologiezentrums beginnt um 17 Uhr.

Zimmermann, geschäftsführender Alleingesellschafter der Kissel Immobilien GmbH, will auf dem Gelände der Gaststätte Meis mit dem bekannten Viktoriasaal und dem gegenüberliegenden Parkplatz auf einer Gesamtfläche von rund 5000 Quadratmetern auf beiden Straßenseiten je zwei Wohnhäuser in Holzbauweise errichten. Mit dem bisherigen Eigentümer der Gaststätte hat er jedoch vereinbart, erst dann mit dem Wohnbauprojekt zu beginnen, wenn die Baugenehmigung beziehungsweise der positive Bauvorbescheid für das Einfamilienhaus vorliegt.

Ist das Haus errichtet, so die Vereinbarung, könne auf dieser Straßenseite der Börsenstraße das Neubauprojekt vorangetrieben werden. „Das Abbruchkonzept und andere Pläne – alles liegt vor“, sagt der Jurist. Doch für Zimmermann ergebe es wirtschaftlich nur Sinn, wenn er gleichzeitig beide Straßenseiten bebauen kann. Nach Informationen unserer Redaktion gibt es offenbar Unstimmigkeiten über Abstände zwischen dem geplanten Einfamilienhaus und dem vorgesehenen Mietwohnungsbau.

Mehr als 40 Wohneinheiten in der Größenordnung von 85 bis 180 Quadratmetern sind geplant. In jedem Objekt zudem eine über zwei Etagen (Erdgeschoss und erstes Obergeschoss) gehende Wohneinheit als „Haus im Haus“.

Nach jetzigem Stand der Dinge müssten für das Projekt in Widdert etwa 17,5 Millionen Euro investiert werden. Gute Erfahrungen mit der Holzbauweise hat Zimmermann bereits beim Aufstocken des Hauptpostgebäudes an der Birker Straße (Kölner Höfe) und bei einem Neubau für die Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft in Gräfrath (Berufsinternat) gemacht.

Bereits vor mehr als einem Jahr hat Norbert Zimmermann das Wohnbauprojekt in Widdert in der Bezirksvertretung Burg / Höhscheid vorgestellt. Dort wurde das Vorhaben positiv bewertet. Eine Einschätzung, die Bezirksbürgermeister Paul Westeppe jetzt noch einmal unterstreicht: „Es entsteht attraktiver Mietwohnungsbau in schöner Lage. Es wird nach ökologischen Standards gebaut“, sagt der Bezirksbürgermeister. Er hält den Abriss der früheren Gaststätte für vertretbar, zumal die Zeiten, in denen Widdert ein traditioneller Ausflugsort mit Tanzlokal war, längst vorbei sind.

Grundsätzlich bedauert Paul Westeppe, dass das Wohnbauprojekt wegen fehlender Genehmigungen derzeit weiterhin auf Eis liegt. Mit Blick auf die Solinger Stadtverwaltung hat die Bezirksvertretung Burg / Höhscheid aber selbst negative Erfahrungen gemacht, sogar wenn es um die Umsetzung beschlossener Projekte geht. So wurden beispielsweise Mittel in den Etat eingebracht, um in Oberburg etwa 80 Parkplätze für Besucher von Schloss Burg anzulegen.