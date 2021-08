Berufungsprozess um fünf Jahre Tierhaltungsverbot : 62 Perserkatzen auf 85 Quadratmetern

SOLINGEN / WUPPERTAL In einer Wohnung in Solingen soll eine 40-Jährige 62 überwiegend kranke Katzen gehalten haben, ohne sich um die Tiere kümmern zu können. In erster Instanz war sie zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Am Ende hatte der Amtsveterinär in einer 85-Quadratmeter-Wohnung in der Alten Heerstraße 62 Katzen gezählt, allein 40 davon eingepfercht in Boxen. Allesamt verfilzt und voller Flöhe, die meisten dazu noch mit Kot verschmiert. Die Staatsanwaltschaft listet etliche Katzenkrankheiten auf. Mehreren Tieren musste später vom Tierarzt ein Auge entfernt werden, drei Katzen wurden eingeschläfert.

Die zur Reinlichkeit neigenden Katzen hätten sich schon lange nicht mehr selbst putzen können. Beißender Geruch von Kot und Urin in der Wohnung, verschmutzte Katzentoiletten: Laut Anklageschrift müssen dort entsetzliche Zustände geherrscht haben. Mittendrin eine Solingerin, die sich nun in einem Berufungsverfahren gegen ihre Verurteilung zu zehn Monaten Haft wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wehrt.

Das Amtsgericht hatte die Strafe zur Bewährung ausgesetzt, die 40-jährige Frau aus Kasachstan aber wollte einen Freispruch: Ihre Katzenzucht sei legal. Auch ihre Mutter züchte Perserkatzen, aus deren Düsseldorfer Wohnung habe sie kurz zuvor noch 28 Tiere übernommen. Auch dort hatte es offenbar eine Kontrolle des Veterinäramtes gegeben sowie eine Verurteilung der Mutter – ebenfalls wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Von Zeugen war zu hören, dass die Frauen dennoch stetig Tiere von Düsseldorf nach Solingen und wieder zurück transportiert haben sollen. Verkauft wurden die Perser über das Internet für 150 bis 350 Euro. Bei einem solchen Verkauf war das Veterinäramt hellhörig geworden, weil eine der verkauften Katzen krank und die neuen Besitzer unzufrieden gewesen sein sollen. Zuvor soll sich die Angeklagte erfolgreich gegen die Kontrolle des Amtsveterinärs gewehrt haben. Dort bekannt gewesen sein sollen die Solingerin und auch deren Mutter seit 2010, beiden war auch die Tierhaltung für mehrere Jahre untersagt worden.

Gegen die Angeklagte läuft ein weiteres Verfahren, weil sie nach der Verurteilung durch das Amtsgericht gegen das Tierhaltungsverbot verstoßen hatte. Im Berufungsprozess wühlte sich die „Katzenzüchterin“ durch unzählige Akten, um ihre Zuchtarbeit zu rühmen. Perfide wurde es, als sie darauf hinwies, dass die Tiere gar nicht krank gewesen seien und man doch wissen müsse, das Katzen zur Selbstheilung neigen würden. Als der Amtsveterinär bei ihr vorbeigeschaut habe, sei sie gerade dabeigesessen, die Katzentoiletten zu säubern. Sie würde die Tiere sogar massieren.

Weitere Zeugen sollen gehört und das Urteil im September verkündet werden.

(mis/mag)