Oberbürgermeister-Wahl 2020 in Solingen : Bekennender Habsburg-Fan will ins Solinger Rathaus

Raoul Brattig trat vor vier Jahren der FDP bei. Der 28-Jährige hat auch Geschichte studiert. Davon gibt es in Solingen viel – etwa Schloss Burg. Foto: Fred Lothar Melchior

Solingen FDP-Mitglied Raoul Brattig kandidiert am 13. September bei der Oberbürgermeister-Wahl in Solingen – stellt aber die Person und nicht die Partei in den Vordergrund.