12. November Am 12. November um 17 Uhr geht der Martinszug in Hoeningen. Die Route beginnt an der Straße Zur Mühle, über die Breite Straße und endet an der Hoeninger Straße.

12. November Mit ihren vier Gruppen wird die Kita Abenteuerland am 12. November um 17 Uhr durch den Ortsteil Anstel ziehen. Der Umzug beginnt an der Kindertagesstätte, geht unter anderem über die Wasserburgstraße und findet seinen Abschluss erneut an der Kita.

12. November Nachdem sich das Martinskomitee Sinsteden im vergangenen Jahr eine kreative Alternative für den Ausfall des Martinzuges einfallen ließ, ist es umso schöner, dass in diesem Jahr wieder ein richtiger Umzug in Sinsteden stattfinden kann. Am 12. November um 18 Uhr geht St. Martin an der Maternusstraße „Ecke Bolzplatz“ los, einmal durch den ganzen Ortsteil und der Umzug endet an der Schulstraße.