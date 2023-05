Landwirt aus Rommerskirchen Schlechtes Wetter verzögert Erdbeer-Ernte

Auch, wenn die ersten Beeren jetzt schön rot leuchten, so scheint das Jahr auf dem Erdbeerhof Bulich in Nettesheim nicht sehr rosig gestartet zu sein. Hubert Bulich kämpft an verschiedenen Fronten, wie er erzählt. „Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll“, so der Landwirt. „Wir hatten ein langes, kaltes Frühjahr. In den vergangenen Jahren war es schon deutlich wärmer zu dieser Zeit, als in diesem Jahr. Dadurch bedingt haben wir noch keine so ertragreiche Ernte wie in anderen Jahren“. Der Bauer schaut täglich mehrfach in die Wetterprognosen für die nächsten Wochen und hofft, dass es schnell deutlich wärmer wird. Aktuell seien die Prognosen aber so, dass er nicht vor der ersten Juniwoche von einer deutlichen Temperatursteigerung ausgehen könne. „Ich hoffe sehr, dass der Sommer bald kommt und wir noch eine ertragreiche Ernte bekommen. Aktuell kann ich dazu aber nur spekulieren.“