Projekt-Vorstellung im Rheinberger Jugendhilfeausschuss : Rückenwind für Open Sunday

TuS-Präsident Frank Tatzel (hinten v.l.), Lios-Club-Präsidentin Simone Tilly und Mandy Hübner (hinten r.), Klassenlehrerin der 3a (Zebraklasse) an der St.-Peter-Grundschule freuen sich über das Angebot. Foto: Peter Meulmann

Rheinberg Das Bewegungsangebot für Kinder, die an Sonntagen in der Amplonius-Turnhalle unter Aufsicht Sport treiben können, geht in die dritte Runde. Der Damen-Lions-Club Juventas Rheinberg und der TuS 08 stellen die Finanzierung sicher.