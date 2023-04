Mobilitätswende im Kreis Wesel Leihfahrräder im großen Stil

Rheinberg · Der Kreis Wesel hat vor, in möglichst allen 13 Kommunen ein System mit Mobilstationen aufzubauen und so die Mobilitätswende voranzubringen. In Rheinberg fand eine erste Vorstellung des Projektes viel Anklang.

21.04.2023, 08:23 Uhr

Mobilstationen wie diese im Burscheider Ortsteil Hilgen könnte es bald auch in Rheinberg geben. RP-Archivfoto: Guido Radtke Foto: Guido Radtke

Kreis Wesel möchte in enger Abstimmung mit den 13 Städten und Gemeinden ein Fahrradverleihsystem aufbauen und damit einen Schritt zur Mobilitätswende erreichen. Im März hatte Landrat Ingo Brohl alle Städte und Gemeinden des Kreises angeschrieben und sie über ein geplantes Modellprojekt zu einem kreisweiten mobilstationsbasierten öffentlichen Fahrradverleihsystem informiert. Auch in Rheinberg warb er um Unterstützung für dieses Modellprojekt und bat darum, eine entsprechende Absichtserklärung abzugeben. Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität stellte René Augustin von der Kreisverwaltung vor, wie das Fahrradverleihsystem aussehen könnte.