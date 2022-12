Schnee in Remscheid Wohl keine weiße Weihnacht

Am zweiten Weihnachtstag 2021 hatte es ein paar wenige Schneeflocken gegeben. Immerhin. Denn weiße Weihnachten, die offiziell als solche gezählt werden, hatte es davor seit mehr als zehn Jahren nicht mehr gegeben. 2010 lag zuletzt Schnee an Heiligabend in Remscheid. Allerdings hatte der sich an den Festtagen bereits in eine matschige Pampe verwandelt.