Wohnen in Remscheid : Wohnraum am Neuenteich geplant

Es geht konkret um das Grünstück gegenüber von Radsport Nagel und die angrenzende gewerbliche Bebauung. Foto: Jürgen Moll

Lennep Fläche für Wohnbebauung ist stark gefragt in Remscheid. Die Suche nach geeigneten Standorten ist jedoch nicht immer so einfach. Abhilfe schaffen könnte ein Projekt am Neuenteich in Lennep.