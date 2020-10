Kostenpflichtiger Inhalt: Anfrage der CDU in Remscheid : Sanierungsbedarf in der Altstadt

Besonders die Hausnummer 21 am Munsterplatz ist seit Jahren stark sanierungsbedürftig. Foto: Jürgen Moll

Lennep Einige Gebäude in der Lenneper Altstadt sind stark sanierungsbedürftig. Die CDU hat darum eine Anfrage an die Verwaltung gestellt. Verkommen lassen will man die historischen Gebäude nicht, heißt es von der Stadt.