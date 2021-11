Remscheider Rathausplatz : Ansturm auf den Weihnachtstreff

Astrid und Thomas Neurad aus Wermelskirchen wärmen sich in Remscheid auf. Foto: Jürgen Moll

Innenstadt Am späten Freitagnachmittag ist der Remscheider Weihnachtstreff eröffnet worden. Vieles sieht aus, wirkt und fühlt sich an wie vor der Corona-Pandemie, doch an manchen Stellen sind die Auswirkungen spürbar.