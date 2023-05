Fußball, Oberliga 04/19 hat offene Rechnungen mit TVD

Mit dem TVD Velbert hat Ratingen 04/19 noch mehrere Rechnungen offen. „Wenn man die letzten Spiele Revue passieren lässt, könnte man meinen, der TVD wäre unser Angstgegner“, sagt Martin Hasenpflug vor dem Duell am Sonntag (15 Uhr) in der Fußball-Oberliga. Der Ratinger Trainer erinnert so an eine Bilanz, die er nur zu gerne aufpolieren würde: Fünfmal trafen die beiden Teams bislang aufeinander, in der Vorsaison gab es mit dem 1:1 das einzige Remis, im Jahr 2020 den einzigen 04/19-Sieg mit 3:1 zu Hause, alle anderen Duelle gingen an den TVD. So auch das in der Hinrunde, das die Ratinger nach Führung und einer frühen Roten Karte gegen Simon Busch noch 1:4 verloren. „Fakten der Vergangenheit“, nennt Hasenpflug das.