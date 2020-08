Ratinger Umweltvergehen : Streit um den neuen Bußgeldkatalog

Das würde nach dem neuen Bußgeldkatalog der Stadt richtig teuer werden: Weggeworfener Müll auf einem Parkplatz in Ratingen West. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Bürger Union spricht von einem Tollhaus, weil der Katalog wieder beraten werden muss.

100 Euro Strafe fürs Wegwerfen eines Taschentuchs: Der neue Bußgeldkatalog (die RP berichtete bereits) sorgt weiter für Gesprächsstoff. Die CDU-Fraktion wollte das Zahlenwerk noch einmal überarbeiten lassen, schaute sich die einzelnen Rubriken genau an. Nun meldet sich die Fraktion der Bürger Union, die nach eigenen Angaben die Initiative zu diesem Register bereits im Jahr 2019 ergriffen hat, in einer Stellungnahme zu Wort. „Als die Vorlage da war und diese den Arbeitskreis (AK) ,Sauberes Ratingen’ sowie den Fachausschuss mehrheitlich passiert hatte, zog Bürgermeister Klaus Pesch, der zuvor die Vorlage noch freigegeben hatte, mit Zustimmung der CDU-Fraktion die von seiner Verwaltung verschärfte Bußgeldsatzung völlig überraschend von der Tagesordnung des Rates mit der offen genannten Intention, diese noch einmal überarbeiten lassen zu wollen“, meinten die Fraktionsspitzen Rainer Vogt und Angela Diehl.

Der Verwaltungschef entgegnete auf RP-Anfrage: „Es ist so, dass – anders als bei freigegebenen Verwaltungsvorlagen für Fachausschüsse – in den Arbeitskreisen Themen frei diskutiert werden. Somit ist der Vorhalt der BU-Fraktion unzutreffend, es habe eine durch mich als Bürgermeister freigegebene Verwaltungsvorlage vorgelegen, weil dieses Freigabeverfahren auf Arbeitskreise nicht angewendet wird.“ Die Vorschläge des Arbeitskreises seien dann in die weitere Beratung gegangen.