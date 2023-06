Von wegen „schönste Zeit des Jahres“ Ratinger wegen gewerbsmäßigen Betrugs angeklagt

Wer auf Reisen geht, will was erleben. Aber ganz bestimmt nicht dass, was diejenigen erlebt hatten, die einer Betrügerbande „auf den Leim“ gegangen waren. Sie hatten sich beraten lassen, Flüge und Reisen gebucht – und all das auch bezahlt. Vermutlich waren die Koffer schon gepackt und die meisten der Betrogenen wollten am Flughafen einchecken, als der Betrug auffiel. Man kann sich denken, was das bedeutet: Nicht nur um das Urlaubsvergnügen gebracht, sondern auch noch um das für die Reisen gezahlte Geld. Die meisten dürften zwischen Wut und Verzweiflung hin und her geschwankt sein. Einige wird man nun wohl als Zeugen hören in einem Prozess gegen neun Angeklagte, einer davon aus Mettmann und zwei aus Ratingen. Die Staatsanwaltschaft wirft den neun Männern und Frauen den gewerbsmäßigen Betrug als Mitglieder einer Bande vor. Insgesamt soll es zu 215 Betrugstaten gekommen sein, wobei ein Schaden von knapp 500.000 Euro entstanden sein soll. Es soll weitere Mittäter geben, die bislang nicht identifiziert werden konnten.