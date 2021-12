Zukunft der Heiligenhauser Innenstadt : 120-Seiten-Plan für die City im Jahr 2030

Zentrale Parkplätze an der Westfalenstraße und ihre Zukunft sind einer der zahlreichen Projekt-Bausteine. Foto: Achim Blazy (abz)

Analyse Heiligenhaus Der Förderantrag an die Bezirksregierung ist gestellt: Damit hat die Stadt in Sachen „Integriertes Stadtentwicklungskonzept Innenstadt (ISEK) den ersten Teil ihrer Hausaufgaben gemacht. Das Planerbüro Post & Welters fasst die Ergebnisse in einem umfänglichen Papier zusammen.