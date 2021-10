Jüdisches Leben in Ratingen : Zwischen Miteinander und Distanz

Hans Müskens, hier auf dem jüdischen Friedhof an der Werdener Strasse, hält einen Vortrag zu jüdischem Leben in Ratingen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Geschichte jüdischen Lebens in Ratingen reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Hans Müskens hat sich auf Spurensuche begeben und vermittelt seine Erkenntnisse am 3. November in einem Vortrag.