Baugebiet in Radevormwald : Karthausen-Vermarktung ab Herbst?

Baugebiet in Radevormwald

Radevormwald Wenn alles läuft wie geplant, könnte der Bebauungsplan im September beschlossen werden, erklärt Burkhard Klein, Leiter des Bauverwaltungsamtes. Derweil wird in der Politik über das Verkehrskonzept für die Siedlung diskutiert.

„Die bisherige Planung zeigt eine weitestgehende gradlinige Gestaltung der Verkehrsflächen. Moderne Gestaltungskonzepte (Verkehrsberuhigung, E-Mobilität, Ruhebereiche, Spielflächen, etc.) sind zur Zeit noch nicht berücksichtigt“, heißt es in der Mitteilung der UWG. „Die Anbindung an die Hauptverkehrsstraße (Elberfelder Straße) halten wir für nicht ausreichend.“ Die Wählergemeinschaft vertritt zudem die Auffassung, dass „eine 30er Zone für das ganze Wohngebiet eingerichtet werden“ solle.