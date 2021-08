Sebastianusstraße in Neuss : Verkehrsversuch spaltet die Stadt

Ab 13 Uhr ist die Sebastianusstraße mittlerweile Radfahrern und Passanten vorbehalten. Fotos: jasi Foto: Simon Janßen

Neuss Vertreter von Stadt, Verkehrsministerium und Co. haben sich am Donnerstag in Neuss getroffen, um eine erste Bilanz zum Verkehrsversuch in der Innenstadt zu ziehen. Die Rückmeldungen könnten unterschiedlicher nicht sein.