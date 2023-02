Gastronomie in Neuss So wird auch in Neuss traditionell indisch gekocht

Zuhause ist, wo gutes Essen ist – unter diesem Motto bietet der Koch, Ausbilder und Co-Founder der Düsseldorfer Restaurants „Greenkarma“, Lacky Singh, seit Januar traditionelles, indisches Essen mit seinem Lieferdienst ab Hammer Landstraße an. Der Name „Love You Mum“ ist dabei Programm, denn: „Ich kehre zurück zu meinen Wurzeln – in die Küche meiner Mutter, denn dort ist meine Passion für gutes Essen und die Gastronomie erwachsen,“ so der 30-Jährige, der von seiner Schwester Manisha, Mutter Pummi und seinem Team unterstützt wird.