Kostenpflichtiger Inhalt: Kunden-Andrang : Lange Warteschlangen vor dem Neusser Media-Markt

Online-Käufe vor Ort abholen: Das sorgte für lange Schlangen. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Erst Düsseldorf, jetzt auch Neuss – die Abholung von Internetbestellungen sorgt in diesen Tagen für lange Warteschlangen an Elektronikmärkten. So auch vor dem Media-Markt am Konrad-Adenauer-Ring. Ein Besuch.