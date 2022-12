Böll-Stiftung bewertet Neuss Frauen in der Politik - Neuss ist fast das Schlusslicht

Auf Michael Thelen, der vorzeitig in den Ruhestand verabschiedet wurde, ist zum Monatsersten mit Stefanie Staar eine Frau an die Spitze des Sozialamtes getreten. Das ist sicher gut für den Anteil von Frauen in Führungspositionen im Rathaus, der auf 42 Prozent gestiegen ist, verhilft der Stadt aber zu keinem besseren Platz in einem Ranking deutscher Großstädte, das die den Grünen nahestehende Heinrich-Böll-Stiftung jüngst veröffentlicht hat. In der stürzt Neuss auf Platz 74 ab – von 77 untersuchten Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern. „Erschreckend“, kommentiert Constanze Stroeks als Vorsitzende des Gleichstellungsbeirates, das Ergebnis.