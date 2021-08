Fotos: Diese versteckten Details gibt es in Neuss zu sehen

Allgemein sei Neuss voll von Zeichen, Sinnbildern, Reliefen und Gedenktafeln. „Ich kann sie gar nicht alle aufzählen“, sagt der Stadtführer und nennt beispielhaft noch die Meilensteine, die auf die römische Vergangenheit der Stadt hinweisen. Einer von ihnen steht am Clemens-Sels-Museum, ein weiterer findet sich in der Nähe des Kaufhofs. Er gibt die Entfernung zu einer römischen Siedlung in Krefeld mit 10.000 Doppelschritten an.