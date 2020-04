Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Krise : Neuss spannt Schutzschirm für Unternehmen auf

Die Verwaltung möchte in der Krise die Unternehmen nicht im Regen stehen lassen. Sie legt einen eigenen Hilfsfonds auf. Foto: istockphoto.com/Nomadsoul1

Neuss Die Stadt Neuss nimmt Geld in die Hand, um Firmen in der Corona-Krise zu stützen. Der SPD geht die Idee mit einem Hilfsfonds nicht weit genug. Sie will ein Konjunkturprogramm und Familien entlasten.