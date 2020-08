Reiterkorps Auf Steckenpferden ritten die Repräsentanten des Reiterkorps in die Kita am Obertor ein. Reiterchef Axel Hebmüller, sein Adjutant Jan Schanowski und das Hohe Reitersieger-Paar Volker und Ulrike Schmidtke übergaben der Kita 500 Euro für Spielgeräte. Noch besser fanden die Kinder die Steckenpferde, die im Stall am Obertor blieben.