Adventskalender Rhein-Kreis Neuss: Die schönsten Bücher für die Weihnachtszeit

Jule und das Winter-Weihnachtswunder. Eine magische Adventsgeschichte in 24 Kapiteln von Annette Moser

Am 1. Dezember zieht Jule mit ihren Eltern in eine neue Siedlung – ins Haus Nummer 1. Aber irgendetwas ist seltsam. Die Leute scheinen schlecht gelaunt, hektisch und unsympathisch. Nirgends sieht sie ein weihnachtlich geschmücktes Fenster. Was ist hier nur los? Hat es etwas mit der gemeinen Frau Kratzborst aus Haus Nummer 24 zu tun? Ein frecher kleiner Engel namens Bengel verrät Jule, dass ein Fluch auf der Siedlung lastet. Um diesen zu brechen, muss Jule die Bewohner aller 24 Häuser besuchen. Mit Bengels Hilfe macht sie sich daran, die Weihnachtsmagie in die Siedlung zurückbringen (für Kinder ab 5 Jahre)