Ausbildungsmarkt in Moers : Weniger Ausbildung durch Corona-Flaute

Eine Auszubildende deckt einen Tisch in einem Gastronomiebetrieb ein. Der Branche machen die Corona-Beschränkungen zu schaffen. Kunden, Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind verunsichert. Foto: dpa-tmn/Alois Müller

Moers Die Krise erwischt den Ausbildungsmarkt: Die Arbeitsagentur verzeichnet 16 Prozent weniger Bewerber. Gleichzeitig kämpfen noch immer viele Betriebe ums Überleben. Azubi-Prämien bieten nur wenig Anreiz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Kandzorra

Die Auswirkungen der Corona-Krise schlagen sich auf den Arbeitsmarkt nieder und verunsichern Arbeitgeber wie Bewerber: Der Bundesagentur für Arbeit wurden in den vergangenen Monaten deutlich weniger offene Ausbildungsstellen in Moers und Neukirchen-Vluyn gemeldet als sonst. Von Oktober 2019 bis Ende Juni waren es genau 747 – ein Rückgang von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auf diese Stellen kamen insgesamt 736 Bewerber – ein stattliches Minus von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahlen für den gesamten Kreis sind noch alarmierender: Die Zahl der Ausbildungsstellen ist um gut sieben Prozent zurückgegangen, die Zahl der Bewerber um fast ein Viertel (23,9 Prozent). Derzeit gibt es in Moers für das Jahr 2020 noch rund 350 offene Ausbildungsstellen und fast genauso viele Bewerber.

Den Bewerber-Schwund führt die Agentur für Arbeit unter anderem darauf zurück, dass viele junge Menschen wegen der unsicheren wirtschaftlichen Lage eher ein Studium als eine Ausbildung bevorzugen. „Als vermeintliche Notlösung sollte man kein Studium oder einen weiteren Schulbesuch wählen“, sagt Barbara Ossyra, Chefin der Arbeitsagentur Wesel, und verweist auf die 1900 offenen Stellen im gesamten Bezirk, zu dem auch der Kreis Kleve zählt.

INFO Arbeitsagentur hilft, Berufe zu vermitteln Offene Stellen Im Kreis Wesel werden unter anderem Hörakustiker, Dachdecker, Drogisten, Automatenfachleute und Berufskraftfahrer gesucht. Vermittlung Jugendliche können sich bei der Arbeitsagentur unter der Rufnummer 0800 4555500 beraten lassen; außerdem stehen die Berufsberater per Mail zur Verfügung: wesel@arbeitsagentur.de.

Wegen der immensen Einbußen in den vergangenen Monaten können es sich einige Betriebe zudem nicht mehr leisten, neue Mitarbeiter und damit wichtige Fachkräfte auszubilden. Das ist eine Erklärung für den Rückgang bei den offenen Stellen. „Im Moment steht unsere Firma mit dem Rücken zur Wand“, sagt Eva Welling, die mit an der Spitze zweier Hotelbetriebe in Repelen und Kamp-Lintfort steht. „Die gesamte Branche leidet zwar unter dem Fachkräftemangel, aber momentan können wir nicht in die Zukunft investieren.“ Azubis vorsorglich mit der Hoffnung auf bessere Zeiten einzustellen, gehe auch nicht – sie könnten gar nicht beschäftigt und dementsprechend auch nicht vernünftig ausgebildet werden; noch immer herrscht Kurzarbeit im Betrieb.

In normalen Jahren stellt Wellings bis zu zehn Auszubildende ein, diesmal werden es nur fünf, maximal sechs sein. „Drei Verträge haben wir schon geschlossen“, sagt Wellings, die noch zwei bis drei angehende Restaurant- oder Hotelfachleute einstellen würde – sofern sie mit ihren Bewerbungen überzeugen können. „Es ist schwer, Azubis zu finden, die zu 100 Prozent geeignet sind“, sagt die Hotel-Chefin, die jedoch hofft, dass sie wegen des geringeren Angebots bessere Chancen hat, gute Leute für ihren Betrieb zu finden.