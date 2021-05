Kostenpflichtiger Inhalt: Freizeit in Nettetal : Kletterwald und Minigolf sind jetzt wieder geöffnet

Am 15. Mai öffnet der Kletterwald für alle, die einen negatives Testergebnis vorzeigen können, geimpft oder genesen sind. Foto: Jörg Knappe

Nettetal Der Kletterwald Niederrhein in Hinsbeck und die Minigolfanlage „Tortuga Adventure Golf“ am De-Witt-See starten am Samstag. Jörg Brockes und die Familie Smikalla sind Glücklich. was Besucher wissen müssen.