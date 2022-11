Autorin in Moers-Kapellen : „Für jedes Kind gibt es das richtige Buch“

Kinderbuchautorin Anja Kiel war in der Zweigstelle der Stadtbücherei Moers in Kapellen zu Gast. Foto: Norbert Prümen

Moers Kinderbuchautorin Anja Kiel war zu Gast in Moers. Am Rande einer Lesung vor Zweitklässlern der Dorsterfeldschule hat sie erklärt, was ein Buch haben muss, damit es Kinder fesselt und ans Lesen bindet.