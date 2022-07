Lokale stellen sich vor : Kulinarische Schnitzeljagd durch Moers

Lecker! Bei der „Kulinarischen Schniztzeljagd“ halten Lokale Informationen und Leckereien für Teilnehmer bereit. Foto: Wiedeking Events GmbH

Moers Premiere in Moers: Die Genusstour führt an inhabergeführten Lokalitäten vorbei, die sich Gästen vorstellen und Kostproben anbieten. Patrizia Paulus vom Unverpackt-Laden „Tante Pati“ holte die Veranstaltung in die Stadt. Was genau geplant ist.