Auch in Moers : Baby mit Hand-Fehlbildung am Bethanien-Krankenhaus

Das Krankenhaus Bethanien. Foto: Bethanien

Moers Auch im Moerser Bethanien-Krankenhaus ist in diesem Jahr ein Kind mit einer Hand-Fehlbildung zur Welt gekommen. Das bestätigt der Chefarzt der Frauenklinik. Zuletzt hatte es in Gelsenkirchen binnen kurzer Zeit drei solcher Fälle gegeben.

Auch am Bethanien-Krankenhaus in Moers ist in diesem Jahr ein Kind mit einer Hand-Fehlbildung zur Welt gekommen. Sie sei weniger ausgebildet gewesen als bei den jüngst in Gelsenkirchen bekannt gewordenen Fällen, sagte Peter Tönnies, Chefarzt der Frauenklinik am Bethanien unserer Redaktion. „Ob die Fälle vergleichbar sind, wissen wir nicht.“

In Gelsenkirchen-Buer waren drei Kinder geboren worden, denen eine Hand fehlte. Danach gab es Berichte von weiteren Kindern „ohne Hand“, auch aus anderen Regionen. Tönnies geht davon aus, dass es sich in Gelsenkirchen um eine zufällige Häufung handelte. Dass weitere Fälle bekannt wurden, könne mit der erhöhten medialen Aufmerksamkeit bei dem Thema zu tun haben. Fehlbildungen an Händen und Füßen seien zwar selten, „aber nicht so selten wie man denkt“, sagte Tönnies. 40 Fehlbildungen auf 10.000 Geburten seien normal, wobei darunter auch leichte Fehlbildungen fielen. „Bei uns wurde auch mal ein Baby mit einem sechsten Finger geboren. Das ist nicht drastisch.“

Auch Tönnies’ Kollege vom St.-Josef-Krankenhaus, Jens Pagels, glaubt an einen statistischen Zufall in Gelsenkirchen. „Das Thema wird völlig überzogen diskutiert“, bedauerte er. Am St. Josef gibt es eine Sprechstunde für Eltern von Kindern mit Fehlbildungen. „Wenn es eine Häufung geben würde, wüssten wir davon.“ Die Sprechstunde werde zum Beispiel von Eltern aufgesucht, deren Kinder am Down-Syndrom leiden. Diese genetische Fehlbildung komme etwa einmal auf 1000 Geburten vor. Auch die Fälle aus Gelsenkirchen könnten genetische Ursachen haben. Möglich seien solche Fehlbildungen auch durch mechanische Einflüsse im Mutterleib. So könne sich die Eihaut so um die Hand des Embryos wickeln, dass diese sich nicht richtig entwickeln kann.

Dass die Fehlbildungen auf Medikamente zurückzuführen sind, glauben Tönnies und Pagels nicht. „Dann wäre zu erwarten, dass sie nicht nur an einer Hand, sondern – wie früher bei Contergan – beidseitig auftreten“, sagte Tönnies. „Es ist aber richtig und wichtig, das aufzuklären“, sagte Pagels. Die Gelsenkirchener Klinik hat Spezialisten der Berliner Charité eingeschaltet. Das NRW-Gesundheitsministerium hat eine Abfrage unter allen Krankenhäusern angekündigt.