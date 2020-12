Kostenpflichtiger Inhalt: Weihnachts-Gottesdienst in Mönchengladbach : Zur frohen Botschaft in den Strandkorb

Superintendent Dietrich Denker zelebrierte gemeinsam mit Pastoralreferentin Ulrike Wellens vor den Gläubigen in Strandkörben den Weihnachtsgottesdienst. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Zwei ökumenische Weihnachtsgottesdienste lockten hunderte Gläubige in die Strandkörbe im Sparkassenpark. Am frühen Nachmittag des Heiligen Abend zelebrierte Superintendent Dietrich Denker den ersten von zwei Gottesdiensten an dem Tag mit Pastoralreferentin Ulrike Wellens, den zweiten am Abend mit Regionalvikar Klaus Hurtz. Sie erinnerten auch an die Covid 19-Opfer in Mönchengladbach.