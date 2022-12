Mitorganisator von „Outinchurch“ Warum Pfarrer Simonsen in der katholischen Kirche bleibt

Wer die katholische Kirche und ihre Sexuallehre verändern will, sollte geduldig sein. Manchmal geht vieles schnell, aber verlässlich wird die Zeit dann auch wieder zurückgedreht. Einen Eindruck von diesem Zeitgeschehen bekommt, wer Pfarrer Christoph Simonsen in seinem Büro in einem Winkel der Citykirche am Alten Markt besucht. Es ist der Freitag vor dem vierten Advent. Draußen ist es eisig kalt, in Simonsens Büro haben es sich seine beiden Windhunde Ruben (8) und Bas (1) auf einem kleinen Sofa gemütlich gemacht. Die Heizung läuft, sonst wäre es wohl nur ein paar Grad kalt in dem Gemäuer. Das Licht ist gedimmt, und Simonsen schreibt an seinem stattlichen Bildschirm die Predigten zu Weihnachten. Es wird um Licht gehen. Darum, Licht an Orte zu bringen, die normalerweise im Dunkeln bleiben. Simonsen mag es, solche theologischen Gedanken ganz praktisch auch sichtbar zu machen. In der Citykirche gibt es dieses Jahr deshalb keinen Adventskranz, sondern Licht in den vier Ecken des Gotteshauses. Eine Ecke ist sein Büro.