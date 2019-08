Kostenpflichtiger Inhalt: Großprojekt in Mönchengladbach : Investor plant Hotel-Neubau am Minto

An dieser Stelle gegenüber vom Minto soll ein neues Hotel entstehen. Dafür müssen die alten Häuser an der Hindenburgstraße 88 bis 92 abgerissen werden. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Sechs Gebäude an der Hindenburgstraßesollen abgerissen werden. Dafür müssen Wohnungsmieter und junge Kleingewerbe-Firmen weichen. Das Grevener Unternehmen Sahle Wohnen kündigte den Abriss schon vor Jahren an und will jetzt ein Hotel bauen.