Wohnungen in Mönchengladbach : Richtfest für die Seestadt mit einem Zirkus

Der Kranz für das Richtfest hängt am Kran. Der erste Bauabschnitt der Seestadt soll im Dezember bezugsfertig sein. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Die ersten Mietverträge für Wohnungen in der Seestadt sind unterschrieben, im Dezember ziehen die ersten Mieter ein. Am Freitag zum Richtfest wurden weitere Pläne und Entwürfe gezeigt. Und in einer Zirkusmanege traten erst Investor, Planer und Politiker und dann Artisten auf.