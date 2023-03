Gastronomie in Mönchengladbach Amelsans Restaurant öffnet wieder

Mönchengladbach · Juvan Thevarajah eröffnet das bekannte Restaurant in Rheydt wieder. Der neue Name ist eine Hommage an seinen älteren Bruder Amelsan, der vor gut einem Jahr überraschend gestorben ist. Wie es weitergeht und was geplant ist.

28.03.2023, 17:45 Uhr

Juvan Thevarajah will das Restaurant „Amelsan’s“ in den Räumen der Gastronomie seines Bruders eröffnen. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Von Garnet Manecke

Die Fenster sind mit Papier beklebt, die Stühle auf der Terrasse aufgestapelt, eine Pfütze hat sich gebildet. Kostenpflichtiger Inhalt Seit der Koch Amelsan Thevarajah im Mai vergangenen Jahres überraschend gestorben ist, hat sein Restaurant „Amelsan kocht“ geschlossen. Aber nun tut sich wieder etwas an der Wilhelm-Strater-Straße. Erst kürzlich hat Juvan Thevarajah die Tische und Pflanzkübel abgeschliffen und neu geölt. Zarte Knospen an den Stauden zeigen, dass hier etwas Neues entsteht: Der 23-Jährige übernimmt das Restaurant seines Bruders. Für Ende April, Anfang Mai plant er die Eröffnung.