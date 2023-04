Bei Richtfest auf Baustelle Weiterer Mieter für Hauptbahnhof Rheydt bestätigt

Ein weiterer Meilenstein beim Neubau des Bahnhofsgebäudes in Rheydt ist erreicht: Weil der Rohbau so gut wie fertig ist, feierte die Entwicklungsgesellschaft Mönchengladbach (EWMG) als Bauherrin jetzt Richtfest. „Nach harten, arbeitsreichen Tagen grüßt stolz die Richtkrone nun ins Land“, verkündete Dachdeckermeisterin Sandra Olland im Richtspruch, an dessen Ende ein Glas für „Glück und Segen“ auf dem Boden zerschellte.