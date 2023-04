Start-up aus Mönchengladbach Renovido beantragt Insolvenz

Mit ihrem Geschäftsmodell sorgten Willi Rack und Julian Roth-Schmidt für Aufsehen: Als nach eigenen Angaben erstes Unternehmen in Deutschland vermieten sie Küchen. Dafür gründeten sie das Start-up Renovido, das inzwischen auch knapp 30 Mitarbeitende am Standort in Viersen und einer Zentrale in Mönchengladbach beschäftigt. Das Geschäftsmodell passt eigentlich in den Zeitgeist, der von hoher Flexibilität geprägt ist. Umso überraschender kam der Schritt, den das Amtsgericht Mönchengladbach Anfang April veröffentlichte: Das noch junge Unternehmen hat Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das Gericht kam dem nach und eröffnete am 5. April das vorläufige Insolvenzverfahren mit Rechtsanwalt Martin Georg Kirchner von der Kanzlei FRH Fink Rinckens Heerma als vorläufigen Insolvenzverwalter.