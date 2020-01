Interview mit Heike Eßer und Anna Wagner : „Von 2015 bis 2020 haben wir in Mönchengladbach 131.415 Kilogramm Lebensmittel gerettet“

Mönchengladbach Die Foodsharing-Botschafterinnen sprechen über die Möglichkeiten des Handels und die Verantwortung des Kunden.

Eßer Die Händler sortieren nur das aus, was sie nicht mehr verkaufen können. Jedes einzelne Stück, das an uns geht, ist ein Verlust, auch wenn die Entsorgung nicht bezahlt werden muss. Die Intention der Betriebe, ihre Lebensmittel an uns abzugeben, ist aber unterschiedlich und reduziert sich nicht ausschließlich auf die Kosten der Entsorgung. So sind die kooperierenden, kleinen türkischen Geschäfte stark daran interessiert, etwas Gutes zu tun. Auch die Mitarbeiter in einem Edeka-Markt zeigen sich immer wieder interessiert an unserer Arbeit und finden es gut, dass die Lebensmittel nicht im Müll landen.



Wagner Durch unsere Abholung wird dem Kooperationspartner die Menge deutlich, die er sonst in die Tonne wirft. Diese Mengen tatsächlich zu sehen treibt die Händler an, ihre Bestellungen besser zu planen.