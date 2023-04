Insolvenz in Mönchengladbach IBG Monforts ist am Ende

Der Name, der in der Mönchengladbacher Wirtschaftsgeschichte einen Ruf wie Donnerhall hat, steht auf dem Briefkasten nur ganz klein geschrieben. Auf einem provisorischen Aufkleber steht „Monforts“, davor die drei Buchstaben IBG. Das Pförtnerhäuschen des Firmengeländes in Giesenkirchen ist aber nicht besetzt, generell wirkt alles ziemlich verlassen und renovierungsbedürftig. Die Unternehmensgruppe IBG Monforts, eine jahrzehntealte Abspaltung der A. Monforts Textil- und Werkzeugmaschinenfabrik, ist insolvent.