Kostenpflichtiger Inhalt: Fällungen in Mönchengladbach : Grüne sehen Pflegedefizit bei Bäumen

An der Landwehr Dahl wurden in den vergangenen Tagen wieder Bäume gefällt. Foto: Holger Hintzen

Mönchengladbach Die Fällungen an der Dahler Landwehr seien aus fachlicher Sicht zwar nicht „von vornherein“ in Frage zu stellen. Aber nötige Pflegemaßnahmen an den Bäumen seien über viele Jahre vernachlässigt worden, bemängeln die Mönchengladbacher Grünen.