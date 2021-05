Themenwoche Sport und Freizeit : Die besten Fitnessübungen für den Feierabend

Mönchengladbach Nach einem langen Arbeitstag ist es nicht leicht, sich noch zum Sport zu motivieren. Juan Pablo Rostra und Nele Reike vom Crossfitstudio „The Old Man“ zeigen, wie man sich ohne großen Aufwand zu Hause fit halten kann.

Wer sich nach Feierabend etwas Gutes tun will, kann das Workout von Nele Reike und Juan Pablo Rostra ausprobieren. Die Physiotherapeuten und Crossfit-Trainer aus Mönchengladbach raten, das Training langsam zu steigern. Starten kann man mit drei Runden und drei Wiederholungen pro Übung. „Das Workout ist für Sportanfänger geeignet. Vor allem die leichteren Übungen“, sagt Rostra. Vorher und nachher sollte man sich dehnen.

1. Schwere Übung: Kniebeugen/Leichte Übung: Ausfallschritte Für die Kniebeugen die Füße schulterbreit und parallel zueinander stellen, die Bauchmuskeln anspannen, Rücken gerade und zurücksetzen, als wollte man sich auf einen Stuhl setzen. Eine leichtere Übung sind die Ausfallschritte. Einen Schritt nach vorne gehen, das vordere Bein sollte einen rechten Winkel zum Boden bilden. Das hintere Knie berührt direkt unter der Hüfte beinahe den Boden. Nach oben hochdrücken und wieder in die Ausgangsposition gehen.

Für die Sit-Ups auf den Rücken legen und die Beine etwa schulterbreit aufstellen. Arme hinter dem Kopf verschränken. Den Oberkörper anheben und aufrichten, Rücken gerade, kurz halten. Abrollen, ohne, dass die Schultern den Boden berühren. Für die leichteren Toe Taps gilt die gleiche Ausgangsposition. Den Kopf und die Schultern anheben, die Arme seitlich in Richtung der Füße ausstrecken. Aus dieser Position heraus abwechselnd versuchen mit der linken Hand den linken Fuß zu berühren und dann mit der rechten Hand den rechten Fuß.

Für die Liegestütze auf den Boden knien, Hände mit schulterbreitem Abstand auf den Boden, jetzt Füße nach hinten aufstellen. Die Arme beugen, Schultern zurückziehen und die Brust Richtung Boden führen. Nur so tief gehen, dass man die Körperspannung noch halten kann. Nach oben drücken. Für den leichteren Plank flach in Bauchlage auf den Boden legen. Die Unterarme parallel zum Körper bringen. Die Ellbogen sollten auf Höhe der Schultern sein. Nun die Füße aufstellen und den Körper anheben. Dabei entweder auf die Unterarme stützen oder (wie auf dem Foto) die Handflächen in den Boden drücken.

4. Klimmzüge/Vorgebeugtes Rudern