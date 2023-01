Kolumne Mensch Gladbach Die zu einfache Lösung für Rheydt

Meinung | Mönchengladbach · Einzelhandel in der Innenstadt von Gladbach, in Rheydt vor allem Wohnen und Arbeiten? Stadtspitze und Politik läuten offiziell das Aus des einen der beiden Einkaufsstandorte in Mönchengladbach ein. Das scheint plausibel, die Bedürfnisse der Bürger trifft das aber nur bedingt.

21.01.2023, 05:10 Uhr

Denisa Richters / für die Kolumne Strichzeichnung Porträt Foto: RP/Phil Ninh