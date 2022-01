„Maybe Utopia is all we have right now“ steht in großen Buchstaben an der Waldhausener Straße 57-61. Das Werk ist ebenfalls eines der Ergebnisse des Festivals. Gesprayt haben es die freischaffenden Künstler Johanna Olga und M05k, zwei beste Freunde aus Köln und Düsseldorf. Die beiden arbeiten häufig zusammen und versuchen, Typografie und Illustrationen in ihre Graffitis einzubringen. Das haben sie mit den verschiedenen Schriftarten, Farben und Perspektiven auch hier geschafft.