Airport in Mönchengladbach : Flughafen: Warum das Minus schrumpft

Mönchengladbach Mehr Flugbewegungen, Wachstum bei den Unternehmen, höhere Entgelte: 2019 war ein gutes Jahr für den Airport. Das Minus liegt aber noch bei zwei Millionen Euro, die Stadt muss den Flughafen aus den roten Zahlen fliegen.

Einen Flughafen aus den Miesen zu steuern ist eine eher langfristige Aufgabe. Die Richtung aber, die der Airport MG-L eingenommen hat, zeigt in Richtung Null. Das Betriebsergebnis ist im vergangenen Jahr nämlich um mehr als 500.000 Euro gestiegen. Der Fehlbetrag liegt für das abgelaufene Geschäftsjahr bei fast genau zwei Millionen Euro. Erwartet hatte die Flughafen-Gesellschaft knapp 2,3 Millionen Euro.

„Wir haben es geschafft, im ersten vollständigen Geschäftsjahr das Ergebnis um eine halbe Million Euro zu verbessern“, sagt Ulrich Schückhaus, Chef der städtischen Entwicklungsgesellschaft EWMG und Geschäftsführer der Flughafengesellschaft. „Wir sind aber nicht so vermessen zu glauben, dass wir kurzfristig in die schwarzen Zahlen kommen.“ Mönchengladbach hatte 2018 die Mehrheit am Airport von Düsseldorf zurückübernommen und muss den Flughafen auf Geheiß der Bezirksregierung aus den roten Zahlen fliegen.

Wie haben sich Starts und Landungen entwickelt? Die waren im abgelaufenen Jahr nahezu konstant bei gut 42.500 Flugbewegungen. Das sind im Durchschnitt 117 am Tag. Im ersten Quartal dieses Jahres habe sich die Zahl der Schulflüge sogar nochmals gesteigert, sagt Franz-Josef Kames, Flughafen-Geschäftsführer.

Woher kommt das Plus? Ein großer Teil des besseren Ergebnisses ist auf eine neue Entgeltordnung zurückzuführen. Starts und Landungen, also die Flugsicherungsentgelte, sind im Oktober 2018 teurer geworden. Deshalb stiegen die Erlöse aus dem Flugbetrieb auf 890.000 Euro nach 593.000 Euro im Jahr 2018. Das ist ein Zuwachs um etwa 50 Prozent. Aber auch die Unternehmen am Airport wachsen, sorgen für mehr Betrieb und stellen mehr Mitarbeiter ein, allen voran die Werft RAS.

Was ist mit der Corona-Krise? Sie geht nicht spurlos am Flughafen vorbei. Die Zahl der Flugbewegungen von Januar bis April ist in diesem Jahr um 2,9 Prozent zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr. Fünf Wochen lang ruhte der Schulflugbetrieb. Weil aber der Werftbetrieb ganz normal weiterläuft, ist der Einbruch nicht so groß. „Wir werden in diesem Jahr nach derzeitiger Planung rund 5000 Flugbewegungen verlieren, was sich mit 150.000 Euro auf den Erlös auswirken wird“, sagt Kames. Im Mai allerdings wird bereits wieder überdurchschnittlich geflogen: Derzeit zählt der Airport 145 Flugbewegungen am Tag, dieser Durchschnitt liegt deutlich über dem von 2019. Das bedeutet: Der fehlende Linien- und Charterflugbetrieb macht sich jetzt positiv bemerkbar. „Wir haben im Moment wahrscheinlich mehr Starts und Landungen als Düsseldorf oder Köln“, sagt Schückhaus.

Wie kalkuliert der Flughafen in diesem Jahr? Das Minus soll sich weiter verringern, trotz Corona. Der Plan weist ein Defizit von 1,8 Millionen Euro aus. „Inwieweit das jetzt funktioniert, müssen wir abwarten“, sagt Schückhaus.

Woher sollen neue Einnahmen kommen? Große Hoffnungen setzt der Airport in den Bund. Eine Initiative der Regionalflughäfen verlangt von Berlin, dass die Kosten für die Flugsicherung wie bei den internationalen Flughäfen auch übernommen werden. Personal, Technik und Instrumentenlandesystem schlagen mit 1,2 Millionen Euro zu Buche. „Wir machen dasselbe wie in Düsseldorf oder Frankfurt“, sagt Kames. „Unser Tower hat exakt die gleiche Ausstattung, wir müssen die Kosten aber alleine schultern. Das ist ein Wettbewerbsnachteil.“ Bei der Flugsicherung komme es nicht auf Passagiere oder die Größe des Flugzeugs an. Die beteiligten Flughäfen haben sich in einem Brief an das Bundesverkehrsministerium gewandt. Es gebe erste Signale, dass sich etwas bewege, sagt Kames.

Außerdem soll das Gelände der Trabrennbahn für Ansiedlungen genutzt werden, der Bebauungsplan sei in Vorbereitung, so Schückhaus. Auf einem benachbarten Grundstück, das die Flughafengesellschaft übernommen hat, sollen drei Hallen für Flugzeug-Stellplätze genutzt werden. Ein weiterer Hangar mit acht Stellplätzen wird gerade gebaut. Die Nachfrage ist groß. Der Airport soll zudem als Innovationsflughafen positioniert werden. Helfen soll das Flugtaxi-Projekt „Skycab“, das von einem Konsortium unter Leitung der FH Aachen getragen wird. Dafür gibt es 2,6 Millionen Euro Fördermittel vom Bund. „Wir wollen am Flughafen so viel Gewerbesteuer produzieren, dass dies das Defizit übersteigt“, sagt Schückhaus.